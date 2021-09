Atalanta, Zapata: «Vittoria di Bergamo. Con lo United sarà difficile» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Duvan Zapata, dopo la Vittoria dell’Atalanta contro lo Young Boys, ha così analizzato il successo degli orobici: le sue parole Intervistato da Sky Sport, Duvan Zapata ha così analizzato l’1-0 dell‘Atalanta sullo Young Boys: Vittoria IMPORTANTE – «Mi è mancato il gol, voglio sempre segnare ma ho fatto l’assist e va bene comunque. L’importante stasera era vincere, per passare il turno era fondamentale, ci servivano i tre punti. Non so cosa faranno le altre ma noi pensiamo a noi, abbiamo vinto e il doppio confronto con lo United sarà tosto. Ci godiamo la Vittoria che è meritata». TIFOSI – «Mi mancavano tantissimo i tifosi, quando sei stanco ti danno la carica che serve. Questa Vittoria è di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Duvan, dopo ladell’contro lo Young Boys, ha così analizzato il successo degli orobici: le sue parole Intervistato da Sky Sport, Duvanha così analizzato l’1-0 dell‘sullo Young Boys:IMPORTANTE – «Mi è mancato il gol, voglio sempre segnare ma ho fatto l’assist e va bene comunque. L’importante stasera era vincere, per passare il turno era fondamentale, ci servivano i tre punti. Non so cosa faranno le altre ma noi pensiamo a noi, abbiamo vinto e il doppio confronto con lotosto. Ci godiamo lache è meritata». TIFOSI – «Mi mancavano tantissimo i tifosi, quando sei stanco ti danno la carica che serve. Questaè di ...

