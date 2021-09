Vittorio Sgarbi attacca Fedez, che risponde: ecco cosa è accaduto (Di martedì 28 settembre 2021) Una nuova discussione social vede protagonista Fedez, ma questa volta l’attacco ricevuto viene da Vittorio Sgarbi. Che cosa è successo? Uno degli uomini di fiducia di Matteo Salvini, tale Luca Morisi (ex responsabile della comunicazione social della Lega), sarebbe indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Non è tutto. In casa sua sarebbe stata trovata della cocaina e tre ragazzi avrebbero testimoniato di aver ricevuto la droga proprio da lui. Così Fedez ha voluto commentare la notizia in questo modo: Amici circensi, se vi avanza un naso rosso da prestare a Matteo Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Una persona che andava in giro a ... Leggi su trashblog (Di martedì 28 settembre 2021) Una nuova discussione social vede protagonista, ma questa volta l’attacco ricevuto viene da. Cheè successo? Uno degli uomini di fiducia di Matteo Salvini, tale Luca Morisi (ex responsabile della comunicazione social della Lega), sarebbe indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Non è tutto. In casa sua sarebbe stata trovata della cocaina e tre ragazzi avrebbero testimoniato di aver ricevuto la droga proprio da lui. Cosìha voluto commentare la notizia in questo modo: Amici circensi, se vi avanza un naso rosso da prestare a Matteo Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Una persona che andava in giro a ...

