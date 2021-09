Violenze sessuali | intolleranza e video di abusi | le chat dell’orrore dell’estrema destra britannica

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo gli ultimi avvenimenti, un preoccupante studio condotto nel Regno Unito ha documentato come la violenza sessuale sia sempre più promossa dall’estrema; la misoginia, infatti, viene utilizzata per indirizzare gli individui verso l’adozione di opinioni razziste e antisemite. I ricercatori hanno scoperto che i commenti pro-stupro erano “non rari” tra l’estremadel Regno Unito e che ha messo radici una cultura tollerante, se non a favore, della violenza sessuale. Analizzando la misoginia e i canali antifemministi sull’app di messaggistica Telegram, una piattaforma online chiave per l’estrema, hanno scoperto anche che l’aggressione sessuale era un “tema di spicco” nelle loro conversazioni. Il rapporto, dell’organizzazione antifascista Hope Not Hate e dell’Antisemitism ...