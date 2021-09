Verifica della Consob sul mercato della Juventus (Di martedì 28 settembre 2021) «Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una Verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori». E’ quanto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 settembre 2021) «Con lettera in data 12 luglio 2021, laha avviato nei confrontiSocietà unaispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori». E’ quanto L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Verifica della Serie C, arbitri nel mirino: troppi errori e Ghirelli ammette l'inesperienza ... ha criticato molto Guida, ma si verifica più spesso in Serie C che la direzione di gara venga ... Ma ieri evidentemente non era in giornata Di Graci della sezione di Como. window.eventDFPready?googletag.

Telegram, chiuso il canale Basta Dittatura. 'Istiga alla violenza' ... 2021 Palazzo di Giustizia Incendio via Lagrange, procura verifica lavoro di fabbro Giulia Zanotti -... Privacy Policy Recupero della password Recupera la tua password La tua email La password verrà ...

Reati tributari e società di persone: la verifica delle soglie Euroconference NEWS Il bilancio dell’operazione estiva Mare Sicuro della Guardia Costiera Presentato alla Direzione Marittima di Reggio Calabria il bilancio dell’operazione estiva Mare Sicuro della Guardia Costiera con i numeri dell’estate 2021 relativi alle attività della Calabria e della ...

Controlli a sala giochi e scommesse: Finanza contesta operazioni per 350mila euro Sanzioni sino a 50mila per il titolare di un locale di Ceva. Dal 2016 al 2018 avrebbe sistematicamente omesso l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa ...

