UFFICIALE – Annullato il procedimento contro la Super League

Advertising

Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: #Uefa, UFFICIALE: annullato il procedimento contro #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona in merito alla #Superlega htt… - calciomercatoit : #Uefa, UFFICIALE: annullato il procedimento contro #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona in merito alla #Superlega - Pall_Gonfiato : UFFICIALE #Superlega, la #Uefa si arrende: annullato il procedimento contro #Juve, #Real e #Barça -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Annullato

La UEFA hai procedimenti disciplinari contro la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona per la questione SuperLega... animazione, cinema e games che, dopo essere stato ripetutamenteper la pandemia, torna ... Maggiori informazioni e programma completo sul sito. Come arrivare : la Fiera di Roma si ...Con una nota ufficiale, la UEFA ha diffuso la clamorosa decisione. Una decisione che sa di resa nei confronti dei club che avevano aderito e sostenuto il ...E conta di riaprire i procedimenti. Fabio Licari. Annullato (per il momento) dall’Uefa il procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus. L’ultima ordinanza del giudice del Tribun ...