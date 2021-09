Taranto Il murale che ricorda Giorgio Di Ponzio (Di martedì 28 settembre 2021) L'articolo Taranto <small class="subtitle">Il murale che ricorda Giorgio Di Ponzio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 28 settembre 2021) L'articolo IlcheDi proviene da Noi Notizie..

Advertising

iris_versari : RT @ChiranAngelgela: Questo è il murale che #Jorit ha dipinto per ricordare #GiorgioDiPonzio, un bambino di Taranto morto di cancro a 15 an… - Bea18720907 : RT @ChiranAngelgela: Questo è il murale che #Jorit ha dipinto per ricordare #GiorgioDiPonzio, un bambino di Taranto morto di cancro a 15 an… - Teresa02247224 : RT @ChiranAngelgela: Questo è il murale che #Jorit ha dipinto per ricordare #GiorgioDiPonzio, un bambino di Taranto morto di cancro a 15 an… - Ferula18 : RT @ChiranAngelgela: Questo è il murale che #Jorit ha dipinto per ricordare #GiorgioDiPonzio, un bambino di Taranto morto di cancro a 15 an… - filidifumetto : RT @ChiranAngelgela: Questo è il murale che #Jorit ha dipinto per ricordare #GiorgioDiPonzio, un bambino di Taranto morto di cancro a 15 an… -