Spaccio di eroina, cocaina e hashish, 27 arresti in Italia: a Bergamo i fornitori (Di martedì 28 settembre 2021) Martedì mattina la Squadra Mobile di Bolzano, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Milano, Bergamo, Modena, Bologna, Avellino, Agrigento e Trapani, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano e unità cinofile antidroga, ha dato esecuzione a 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trento su richiesta della D.D.A. di Trento. L’indagine, denominata “Komba 2019”, trae origine dall’evasione di un pregiudicato tunisino, K. H., di anni 39, allontanatosi nel giugno del 2019 dall’abitazione di Postal (BZ) dove stava scontando un periodo di detenzione domiciliare per droga. Seguendo i suoi contatti è emerso che si era rifugiato all’estero e a Bolzano suo fratello aveva raccolto l’eredità criminale e costituito un’organizzazione di Spaccio con marocchini, albanesi e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Martedì mattina la Squadra Mobile di Bolzano, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Milano,, Modena, Bologna, Avellino, Agrigento e Trapani, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano e unità cinofile antidroga, ha dato esecuzione a 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trento su richiesta della D.D.A. di Trento. L’indagine, denominata “Komba 2019”, trae origine dall’evasione di un pregiudicato tunisino, K. H., di anni 39, allontanatosi nel giugno del 2019 dall’abitazione di Postal (BZ) dove stava scontando un periodo di detenzione domiciliare per droga. Seguendo i suoi contatti è emerso che si era rifugiato all’estero e a Bolzano suo fratello aveva raccolto l’eredità criminale e costituito un’organizzazione dicon marocchini, albanesi e ...

