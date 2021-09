Shakhtar Donetsk-Inter, le formazioni ufficiali (Di martedì 28 settembre 2021) L‘Inter scende in campo in Ucraina per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. La compagine nerazzurra sarà impegnata sul campo dello Shakhtar Donetsk di De Zerbi alle 18.45. Queste le formazioni ufficiali: Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Solomon, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All. De Zerbi. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) L‘scende in campo in Ucraina per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. La compagine nerazzurra sarà impegnata sul campo dellodi De Zerbi alle 18.45. Queste le(4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Solomon, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All. De Zerbi.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

