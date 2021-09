Servizi funebri e cimiteriali Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 settembre 2021) La morte è la fine della vita. Spaventa perché nessuno vuole morire, ma sappiamo della sua esistenza. Anticamente questo era un “passaggio” tra la vita reale e qualcosa che era di sconosciuto. Le religioni sono nate per dare spiegazione agli eventi naturali e il rito funebre, come il rispetto della persona deceduta, rimane molto importante. I credenti hanno bisogno di seguire o avere determinati agenzie e professionisti che effettuano continuamente la gestione dei funerali. Ci sono poi le questioni legali che, in momenti delicati come quello di un lutto, non sono certo le cose migliori a cui pensare o di cui occuparsi. Per questo i sono strutturati per avere la massima attenzione sia dell’organizzazione che degli iter burocratici. Novità nella gestione deiha una triste fama di cattiva gestione dei cimiteri che ...