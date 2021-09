Riparte ‘Striscia la notizia’ ed è subito record | programma più visto dell’intera giornata

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 settembre 2021) MILANO –laed è: ieri, 27 settembre, in occasione della prima puntata della sua nuova edizione, il tg satirico in onda su Canale 5 è stato ilpiù, facendo registrare 4.800.000 spettatori con picchi di 5.600.000. Alla conduzione, per la prima volta, ci sono il comico Alessandro Siani e l’attrice-showgirl Vanessa Incontrada. Esulta sui social uno degli storici inviati della trasmissione, il campano Luca Abete: “Qualcosa mi dice che abbiamo iniziato alla grande anche stavolta! Grazie a tutti!”. Insomma, nonostante sia in onda da più di 30 anni,’ non sembra conoscere momenti di stanca, e il pubblico dimostra di apprezzare ancora molto ...