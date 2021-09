Pietro Maso lo querela: Fedez è indagato (Di martedì 28 settembre 2021) Doccia gelata per Fedez, proprio mentre era impegnato ad attaccare la Lega e Salvini per la questione droga di Luca Morisi. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, risulta essere indagato a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata. A sporgere querela è stato Pietro Maso, condannato (pena già scontata) a 30 anni di carcere per aver ucciso nel 1991 i suoi genitori. Storia di cronaca vecchia, ma che il cantautore che con lo smalto lo ha citato in una sua recente canzone dal titolo No Game-Freesyle, facendo riferimento alla famosa vicenda di nera . Ecco la frase “inciminata”: “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”. A presentare la denuncia è stato l’avvocato di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 settembre 2021) Doccia gelata per, proprio mentre era impegnato ad attaccare la Lega e Salvini per la questione droga di Luca Morisi. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, risulta esserea Roma con l’accusa di diffamazione aggravata. A sporgereè stato, condannato (pena già scontata) a 30 anni di carcere per aver ucciso nel 1991 i suoi genitori. Storia di cronaca vecchia, ma che il cantautore che con lo smalto lo ha citato in una sua recente canzone dal titolo No Game-Freesyle, facendo riferimento alla famosa vicenda di nera . Ecco la frase “inciminata”: “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”. A presentare la denuncia è stato l’avvocato di ...

