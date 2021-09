Morisi e Salvini hanno sputato in aria per anni E ora guardiamo mentre gli ricade in testa

(Di martedì 28 settembre 2021) Vorrei iniziare questo mio articolo, cari lettori e care lettrici, partendo da un ben saldo presupposto: a me, di Lucain quanto persona, interessa praticamente nulla. O meglio, mi interessa nei limiti della pietà che chiunque (dotato almeno un briciolo di decenza e intelligenza) prova per un altro essere umano. Punto. Delle sue abitudini e delle sue vicende personali, o eventualmente processuali, risponderanno la sua coscienza e la sua fedina. Per quanto mi riguardaquindi può sfondarsi di alcool a 90 gradi dalla mattina alla sera, sniffare cocaina come un caimano e organizzare festini o orge anche tre volte al giorno. Quelli sono affari suoi. O al massimo di chi lo accompagna. Il punto vero in tutta questa vicenda è un altro. Perché no, non siamo tutti uguali. Certo, lo siamo e lo saremo davanti alla Legge o dinanzi alla carità di ...

