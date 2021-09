Luca Morisi, l’ammissione dei due ragazzi romeni dopo il controllo: “Nel flacone c’è Ghb”. Salvini ora va all’attacco: “Schifezza mediatica” (Di martedì 28 settembre 2021) Nel cascinale di Belfiore le ore che hanno con ogni probabilità messo fine alla carriera di Luca Morisi nella Lega sono quelle che corrono tra il 13 e il 14 agosto. Lo spin doctor di Matteo Salvini – che adesso si lamenta di chi mette “il mostro in prima pagina” definendola una “Schifezza mediatica” – è nella sua mansarda in compagnia di un 50enne. Lo raggiungono due ragazzi: sono di nazionalità romena, hanno circa 20 anni e vivono fuori dalla provincia di Verona, secondo le indiscrezioni convergenti di diversi quotidiani. I quattro restano in casa per almeno dodici ore. Un festino, probabilmente. Almeno a mettere insieme i racconti dei vicini che hanno riferito di “rumori per tutta la notte”. Quando i due giovani vanno via vengono fermati dai carabinieri per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Nel cascinale di Belfiore le ore che hanno con ogni probabilità messo fine alla carriera dinella Lega sono quelle che corrono tra il 13 e il 14 agosto. Lo spin doctor di Matteo– che adesso si lamenta di chi mette “il mostro in prima pagina” definendola una “” – è nella sua mansarda in compagnia di un 50enne. Lo raggiungono due: sono di nazionalità romena, hanno circa 20 anni e vivono fuori dalla provincia di Verona, secondo le indiscrezioni convergenti di diversi quotidiani. I quattro restano in casa per almeno dodici ore. Un festino, probabilmente. Almeno a mettere insieme i racconti dei vicini che hanno riferito di “rumori per tutta la notte”. Quando i due giovani vanno via vengono fermati dai carabinieri per un ...

