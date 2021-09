LIVE Giro di Sicilia 2021 | prima tappa in DIRETTA | tre in fuga con cinque minuti sul gruppo

(Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Il vantaggio dei fuggitivi raggiunge i 7’30” 11.47 Giacomo Cassarà (Amore&Vita-Prodir) e Iker Ballarin (Euskaltel-Euskadi) avevano provato a rientrare sui primi tre, ma non ci sono riusciti. 11.43 Mancano 147 chilometri all’arrivo. 11.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport. In questo momento la gara vede tre uomini al comando consul, questi i loro nomi: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradellafrazione deldi. La gara a tappe sicula, dopo un anno di ...

CILLl4N : non io che ho appena letto che al manager degli shinee manca taemin, piangendo perché mi mancano le live dove lo prende in giro ?? - tuttobiciweb_it : Seguite con noi il LIVE della prima tappa de #IlGirodiSicilia ?? - ciclismo_ruta : RT @ilgirodisicilia: ???? #IlGirodiSicilia @eolo_it è tornato! La Tappa 1 è partita! Segui la diretta: - PodiumCafe : Giro di Sicilia LIVE - ilgirodisicilia : ???? #IlGirodiSicilia @eolo_it è tornato! La Tappa 1 è partita! Segui la diretta: -

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate! La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo. uongiorno ...– Giro di Sicilia 2021, prima tappa Avola-Licata: aggiornamenti in DIRETTA. by Michele Muzzarelli. Giro d'Italia 2012 - Foto di Alefederico CC BY-SA 2.0. La diretta scritta della prima tappa del Giro ...