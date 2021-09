La confidenza di Letta ai suoi: "Sì al Mattarella bis" Ma molti nel Pd hanno dubbi o non sono d'accordo (Di martedì 28 settembre 2021) La notizia è riservatissima e non potrà mai trovare conferme ufficiali. Almeno fino a gennaio. Ma, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta avrebbe confidato a più di un esponente di spicco del suo partito di essere favorevole al... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 settembre 2021) La notizia è riservatissima e non potrà mai trovare conferme ufficiali. Almeno fino a gennaio. Ma, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il segretario del Partito Democratico Enricoavrebbe confidato a più di un esponente di spicco del suo partito di essere favorevole al... Segui su affaritaliani.it

claudiodamico72 : #Letta: 'Ho fiducia in #renzi che sostiene la mia candidatura a Siena' E' sincero e in confidenza, mi ha detto:… - JonnySicilia : #Letta ho fiducia in #renzi sostiene la mia candidatura è sincero in confidenza mi ha detto stai Tranquillo amico m… -