Jorginho: "Rispettiamo la Juventus ma vogliamo vincere" (Di martedì 28 settembre 2021) Anche Jorginho ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus: "Come proveremo a fargli male non ve lo dirò. Però sono bravi, sono organizzati: la Juventus è un grande club, sono a questo livello da anni. Dobbiamo provare a rompere le loro linee con velocità, energia. Sarà difficile, li Rispettiamo ma vogliamo provare a vincere". Sulla positività di Kantè: "Lo abbiamo saputo stamattina. Adesso sto pensando alla gara contro la Juventus. Vaccinarsi è una scelta personale, posso dire solo quello". FOTO: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

