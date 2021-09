Il vulcano di La Palma nelle Canarie ha ripreso ad eruttare

(Di martedì 28 settembre 2021) IlCumbre Vieja non si ferma e continua adlava e cenere nell'isola di La, alle. Queste sono le ultime immagini esclusive della tv locale che mostrano la lava scendere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto… - Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - anna_annie12 : Canarie, l'eruzione del Cumbre Vieja nell'isola di La Palma. VIDEO | Sky TG24 - valezuppina : RT @Animal_Genocide: Tanti animali salvati coraggiosamente dalla lava di La Palma (Video). Forze dell'ordine e volontari dei rifugi hanno l… - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: Tanti animali salvati coraggiosamente dalla lava di La Palma (Video). Forze dell'ordine e volontari dei rifugi hanno l… -

Ultime Notizie dalla rete : vulcano Palma

IlCumbre Vieja non si ferma e continua ad eruttare lava e cenere nell'isola di La, alle Canarie. Queste sono le ultime immagini esclusive della tv locale che mostrano la lava scendere ...La devastante eruzione delCumbre Vieja nell'isola di La, alle Canarie, cominciata lo scorso 19 settembre, potrebbe provocare disagi anche nel Sud Italia, con l'arrivo di una nube tossica che sta attraversando il ...Milano, 28 set. (askanews) - Il vulcano Cumbre Vieja non si ferma e continua ad eruttare lava e cenere nell'isola di La Palma, alle Canarie.L’attività del vulcano dell’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, aveva mostrato nella giornata di ieri dei segnali di intermittenza. In mattinata, poi, si è v ...