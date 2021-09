Grande Fratello Vip, Soleil è sicura: 'Gianmaria mi sposerebbe domani' (Di martedì 28 settembre 2021) Le ragazze del commentano con Soleil Sorgè la puntata di ieri e La modella italo - americana si lascia sfuggire una frase in tutta onestà sul suo vecchio flirt mentre 'spettegola' con Sophie, Manila e ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Le ragazze del commentano conSorgè la puntata di ieri e La modella italo - americana si lascia sfuggire una frase in tutta onestà sul suo vecchio flirt mentre 'spettegola' con Sophie, Manila e ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria rivela: “Signorini mi ha detto “noi siamo contenti se tu fai il seduttore” - marysole77 : @IsaeChia il Grande fratello è nato come esperimento dove la conditio sine qua non era non avere contatti con l'est… - nontelodicomai : Comunque qui sopra ci sono un botto di maniaci che mandano il cazzo in dm e ok ma ci sono pure una cifra di persone… -