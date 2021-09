Giovedì riapre il Multiplex Giometti, la discoteca Megà resta chiusa. Riparte anche il Circolo del Cesano (Di martedì 28 settembre 2021) SENIGALLIA - Giovedì si torna al cinema perché riapre il Multiplex Giometti e, in occasione dell'evento, i film costeranno 6 euro. Di evento si tratta perché il cinema multisala di via Abbagnano era ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) SENIGALLIA -si torna al cinema perchéile, in occasione dell'evento, i film costeranno 6 euro. Di evento si tratta perché il cinema multisala di via Abbagnano era ...

Advertising

Barcalcio : RT @UYBAvolley: ??? Mercoledì e giovedì riapre la E-work Arena: c'è il Trofeo Mimmo Fusco! ?? Il commento di Lucia #Bosetti dopo il Memorial… - max_giuliani : RT @Mascarin_2014: Una bella notizia, non solo per chi ama il #cinema ma per tutta #Fano: riapre il #CinemaPoliteama ?? giovedì tutte/i in… - ParcoCorolla : ???????????????????? ???? ????????????????????! Giovedì ???? ?????????????????? ?????? ???????????? ?????????????? al #ParcoCorolla riapre i battenti! ???? Si ritorna… - IlBlogdiAndy : RT @UYBAvolley: ??? Mercoledì e giovedì riapre la E-work Arena: c'è il Trofeo Mimmo Fusco! ?? Il commento di Lucia #Bosetti dopo il Memorial… - UYBAvolley : ??? Mercoledì e giovedì riapre la E-work Arena: c'è il Trofeo Mimmo Fusco! ?? Il commento di Lucia #Bosetti dopo il M… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì riapre Giovedì riapre il Multiplex Giometti, la discoteca Megà resta chiusa. Riparte anche il Circolo del Cesano SENIGALLIA - Giovedì si torna al cinema perché riapre il Multiplex Giometti e, in occasione dell'evento, i film costeranno 6 euro. Di evento si tratta perché il cinema multisala di via Abbagnano era stato tra i ...

Genova, lutto nel mondo dello shipping per la morte di Giacomo Costa Dopo tre anni di stop tra giovedì e domenica prossimi torna la tradizionale festa dei gunbi. Quest'... in ogni persona con cui hai […] Navigazione articoli Cairo Montenotte, riapre questa ...

Giovedì riapre il Multiplex Giometti, la discoteca Megà resta chiusa. Riparte anche il Circolo del Cesano corriereadriatico.it SENIGALLIA -si torna al cinema perchéil Multiplex Giometti e, in occasione dell'evento, i film costeranno 6 euro. Di evento si tratta perché il cinema multisala di via Abbagnano era stato tra i ...Dopo tre anni di stop trae domenica prossimi torna la tradizionale festa dei gunbi. Quest'... in ogni persona con cui hai […] Navigazione articoli Cairo Montenotte,questa ...