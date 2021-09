Covid, in Campania 222 nuovi casi e 8 morti. Indice di contagio giù all’1,2%. Calano ricoveri e terapie intensive (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 222 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 18.799 tamponi con un incidenza dell’1,18% (contro l 2,68 di ieri), 3 i nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 i decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 18 (-1) i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, e 249 (-9) quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 222 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 18.799 tamponi con un incidenza dell’1,18% (contro l 2,68 di ieri), 3 idecessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 i decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 18 (-1) i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti, e 249 (-9) quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

