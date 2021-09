Concorso Comune Torino, 100 Funzionari direttivi: requisiti, domanda, prove (Di martedì 28 settembre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale numero 77 del 28 settembre 2021 è stato pubblicato il bando di Concorso pubblico indetto dal Comune di Torino per il reclutamento a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di 100 Funzionari direttivi, Cat. D, posizione economica 1. Le 100 assunzioni saranno così suddivise: 18 posti per esperti in rendicontazione e controllo (cod. F.L. 01/21/A); 5 posti per esperti in contabilità pubblica (cod. F.L. 01/21/B); 18 posti per esperti giuridici (cod. F.L. 01/21/C); 12 posti per esperti analisti informatici (cod. F.L. 01/21/D); 15 posti per ingegneri strutturisti (cod. F.L. 01/21/E); 5 posti per esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche (cod. F.L. 01/21/F); 2 posti per geologi (cod. F.L. 01/21/G); 5 posti per tecnici trasporti e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 settembre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale numero 77 del 28 settembre 2021 è stato pubblicato il bando dipubblico indetto daldiper il reclutamento a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di 100, Cat. D, posizione economica 1. Le 100 assunzioni saranno così suddivise: 18 posti per esperti in rendicontazione e controllo (cod. F.L. 01/21/A); 5 posti per esperti in contabilità pubblica (cod. F.L. 01/21/B); 18 posti per esperti giuridici (cod. F.L. 01/21/C); 12 posti per esperti analisti informatici (cod. F.L. 01/21/D); 15 posti per ingegneri strutturisti (cod. F.L. 01/21/E); 5 posti per esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche (cod. F.L. 01/21/F); 2 posti per geologi (cod. F.L. 01/21/G); 5 posti per tecnici trasporti e ...

AlboBagheria : Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la Copertura di N.2 Posti a tempo indeterminato e parziale 50% di Istrut… - SassiLive : CONCORSO PER ASSUMERE 1 DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO AL COMUNE DI MATERA, PRESENTATE 53 DOMANDE - AlboBagheria : Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la Copertura di N.2 Posti a tempo indeterminato e parziale 50% di Istrut… - AlboBagheria : Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la Copertura di N.2 Posti a tempo indeterminato e parziale 50% di Istrut… - TargatoCN : Cuneo: via oggi alla prova preselettiva del concorso pubblico per diventare istruttore amministrativo del Comune -