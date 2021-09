Chiesa seconda punta, cosa cambia per Kulusevski e Kean (Di martedì 28 settembre 2021) Chiesa seconda punta: potrebbe essere questo il nuovo ruolo dell’ex Fiorentina in concomitanza con il doppio infortunio di Morata e Dybala. Allegri potrebbe riproporre Chiesa in attacco dopo l’esperimento delle prime giornate di campionato La Juventus è pronta a sopperire alle assenze di Morata e Dybala con la variante offensiva firmata Federico Chiesa. L’esterno offensivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021): potrebbe essere questo il nuovo ruolo dell’ex Fiorentina in concomitanza con il doppio infortunio di Morata e Dybala. Allegri potrebbe riproporrein attacco dopo l’esperimento delle prime giornate di campionato La Juventus è pronta a sopperire alle assenze di Morata e Dybala con la variante offensiva firmata Federico. L’esterno offensivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : #JuveChelsea, domani ore 21. GdS-La Stampa: 'Pronti Kulusevski e Kean. Ma Allegri studia altre soluzioni. Chiesa po… - girpell : ?? Allegri: 'Chiesa davanti con Kean e Kulusevski dietro? Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, l'unica pun… - elreygiovannino : ?? #Allegri: '#Chiesa davanti con #Kean e #Kulusevski dietro? Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, l'unica… - davideinno85 : RT @forumJuventus: #JuveChelsea, domani ore 21. GdS-La Stampa: 'Pronti Kulusevski e Kean. Ma Allegri studia altre soluzioni. Chiesa potrebb… - unneurone : @cris_cersei In altri giornali scrivono che lui ed altri novax sono entrati in chiesa per spronare la gente a togli… -