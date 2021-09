Bologna, Mihajlovic a rischio esonero in caso di sconfitta contro la Lazio: pronto Ranieri (Di martedì 28 settembre 2021) Sono ore molto calde in casa Bologna. Dopo l’addio di Walter Sabatini, non confermato dalla società di Saputo a fine stagione, adesso traballa prepotentemente la panchina di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto filtra da fonti vicine agli ambienti di Casteldebole, dopo il punto in tre partite con dodici gol subiti, se contro la Lazio dovesse arrivare un altro risultato negativo il tecnico serbo potrebbe essere esonerato a sorpresa dai felsinei. Al suo posto arriverebbe Claudio Ranieri, attualmente libero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Sono ore molto calde in casa. Dopo l’addio di Walter Sabatini, non confermato dalla società di Saputo a fine stagione, adesso traballa prepotentemente la panchina di Sinisa. Secondo quanto filtra da fonti vicine agli ambienti di Casteldebole, dopo il punto in tre partite con dodici gol subiti, seladovesse arrivare un altro risultato negativo il tecnico serbo potrebbe essere esonerato a sorpresa dai felsinei. Al suo posto arriverebbe Claudio, attualmente libero. SportFace.

