Amici news, Giulia Stabile e il gesto commovente a Tu si Que Vales (Di martedì 28 settembre 2021) Giulia Stabile è la new entry di Tu si que Vales, la vincitrice di Amici 20 ha un ruolo speciale all’interno del programma. La ballerina si occupa, infatti di registrare contenuti speciali per la piattaforma Wittytv. Durante l’ultima registrazione, la Stabile si è resa protagonista di un momento molto emozionante, dimostrando di essere una ragazza di sani valori. Amici 2021, Il talent potrebbe essere trasmesso definitivamente di domenica Il cambiamento nel palinsesto Mediaset potrebbe diventare definitivo visto il grande successo riscontrato la scorsa settimana Anticipazioni Tu si Que Vales: il grande cuore di Giulia Stabile Tra ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021)è la new entry di Tu si que, la vincitrice di20 ha un ruolo speciale all’interno del programma. La ballerina si occupa, infatti di registrare contenuti speciali per la piattaforma Wittytv. Durante l’ultima registrazione, lasi è resa protagonista di un momento molto emozionante, dimostrando di essere una ragazza di sani valori.2021, Il talent potrebbe essere trasmesso definitivamente di domenica Il cambiamento nel palinsesto Mediaset potrebbe diventare definitivo visto il grande successo riscontrato la scorsa settimana Anticipazioni Tu si Que: il grande cuore diTra ...

Advertising

carlaruocco1 : Il tema non è la vita privata di #Morisi, ma quello di cui per anni si è servita la #bestia, ovvero odio, gogne, fa… - Giusepp29640802 : RT @carlaruocco1: Il tema non è la vita privata di #Morisi, ma quello di cui per anni si è servita la #bestia, ovvero odio, gogne, fake new… - Verdoux11 : RT @Libero_official: Indiscreto di 'Domani': la mappa degli amici di Giuseppe #Conte. Così l'avvocato (semisconosciuto) è diventato premier… - oldmanandsea1 : RT @il_cappellini: Raggi si è scusata con Marino, ma per sicurezza in una delle sue civiche è candidato il cameriere che contribuì alle dis… - Libero_official : Indiscreto di 'Domani': la mappa degli amici di Giuseppe #Conte. Così l'avvocato (semisconosciuto) è diventato prem… -