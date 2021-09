A Tarquinia tornano le mele dell’Aism

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 settembre 2021)– La Croce Rossa Italiana Comitato diè lieta di annunciare che venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre scenderà nuovamente in piazza per aiutare l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione (Fism Onlus) con la vendita de “Ledi Aism”. “L’intero ricavato della vendita servirà per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica e per garantire i servizi di assistenza e supporto dei giovani colpiti da sclerosi multipla” – affermano gli organizzatori. “Acquistando un sacchetto di gustoserosse, verdi e gialle al costo di 9 euro possiamo costruire insieme un futuro migliore per le persone con Sm e per i loro famigliari ricavandone un’enorme soddisfazione quello che solo un gesto solidale può donare! Presso il gazebo inoltre sarà possibile avere maggiori informazioni e ...