Zaniolo | gestaccio ai laziali | cos’ha fatto ai tifosi avversari – VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nicolòè stato autore di una bella prova nel derby ma alla fine sarà ricordato più per altri motivi Nicolò(Getty Images)Il derby è sempre il derby, è sentito e caricato tanto per tutta la settimana e la tensione può essere poi scaricata anche in un gesto non molto carino com’è successo a Nicolò. Ieri il calciatore della Roma, al termine della gara persa con la Lazio 3-2, rientrando negli spogliatoi è stato preso di mira dai. Dal lato dei biancocelesti non sono arrivate certamente parole al miele e cosìha risposto con unimmortalato dadiventati ovviamente in pochissimo tempo virali, facendo il giro il web.did this to the Lazio fans at the end ...