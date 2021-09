Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021)DEL 27 SETTEMBREORE 18:35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E CASILINA IN ESTERNA; MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA ALTEZZA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA INOLTRE SULLA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E LABARO IN USCITA; ARIPRENDONO OGGI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO. DEVIATA ANCHE LA LINEA S08 DI ...