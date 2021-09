Uomini e Donne, la cacciata di Joele: Ilaria spiega cos’è successo davvero e la reazione di Maria (Di lunedì 27 settembre 2021) Cacciato da Uomini e Donne perché durante un ballo avrebbe comunicato alla corteggiatrice Ilaria Melis come poterlo contattare all’esterno e quindi sentirsi in privato, Joele Milan non è stato l’unico su cui si è abbattuta la rabbia di Maria De Filippi. Non è stato neanche l’unico a essere punito, visto che anche le ragazze che lo corteggiavano sono state mandate via. In primis la Melis, che poco fa, su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti. Uomini e Donne 26-9-2021: la De Filippi caccia un tronista Stando alle anticipazioni tv relative alle ultime registrazioni del dating-show, è emerso un piano segreto del tronista, che gli ਠcostato l'addio al trono ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021) Cacciato daperché durante un ballo avrebbe comunicato alla corteggiatriceMelis come poterlo contattare all’esterno e quindi sentirsi in privato,Milan non è stato l’unico su cui si è abbattuta la rabbia diDe Filippi. Non è stato neanche l’unico a essere punito, visto che anche le ragazze che lo corteggiavano sono state mandate via. In primis la Melis, che poco fa, su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti.26-9-2021: la De Filippi caccia un tronista Stando alle anticipazioni tv relative alle ultime registrazioni del dating-show, è emerso un piano segreto del tronista, che gli ਠcostato l'addio al trono ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - venusianfem : 'tassa' è un termine adattissimo quando si tratta di come la femminilità ci faccia spendere molti soldi che vanno n… - Lacanarina : RT @jacopoat: Ragazzi ma tutto bene? Da 2000 anni scolpiscono uomini col piripillo di fuori e donne nude e vi scandalizzate per un culo? -