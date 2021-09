Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 27 settembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura alle elezioni in Germania secondo un conteggio ufficiale provvisorio che è stato annunciato oggi il partito socialdemocratico SPD ha vinto segnando la fine dell’era Merkel con il 25,7% dei voti leggermente davanti ai conservatori che hanno ottenuto il 24,1% dei voti il peggio risultato della storia mentre i verdi sono arrivato il terzo posto con il 14,8% seguiti dal Partito liberale fdp con l’ 11,5% veniamo in Italia Luca morisi ideatore della campagna Social della Liga guidata da Matteo Salvini risulta indagato dalla procura in veneto per cessione di stupefacenti dopo una perquisizione nella sua abitazione di Verona sarebbero state trovate alcune doti aveva lasciato l’incarico di capo della comunicazione Social del leader della Lega alcuni giorni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 1.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - Corriere : Nel corpo di Laura Ziliani sono state trovate tracce di bromazepam: «Composto idoneo a comprometterne la capacità d… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Over 80, ospiti di Rsa e sanitari: ecco le categorie a cui sarà somministrata la terza ... - ElioBaldini : @TizianaFerrario Che paese penoso che siamo diventati! La spigolatrice 'PORNO' mancava nelle supermegacazzate di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

Il leader dei liberali tedeschi, il 'falco' rigorista Christian Lindner, ha commentato: 'I partiti della Grande coalizione non hanno vinto niente dalleelezioni. E pertanto in Germania non si ...'Il Diavolo mi ha stritolata'. Così Claudia Koll , ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai2 Ti sento , ha parlato del suo passato in una lunga intervista che andrà in onda domani sera, martedì ...Il colpo più sgradito Laschet lo ha ricevuto da Markus Soder, leader della Csu, bavarese, molto popolare. Soder aveva tentato in tutti i modi di farsi nominare candidato alla successione di Merkel. No ...Levante è incinta: lo ha annunciato sui social la cantante siciliana (nata nel 1987 a Caltagirone e fino a 14 anni vissuta a Palagonia), pubblicando un ...