Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 11 | 10

(Di lunedì 27 settembre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale il partito socialdemocratico SPD ha vinto le elezioni parlamentari in Germania segnando la fine dell’era Merkel col 25,7% dei voti leggermente davanti ai conservatori secondo un ufficiale provvisoria annunciato dalla Commissione elettorale federale il campo conservatore cdu-csu ha tenuto il 24,1% dei voti il peggior risultato della sua storia mentre i verdi sono arrivati al terzo posto con 14,8 % referendum indetto a San Marino per depenalizzare l’aborto ha stravinto il cena tu Enza è stata del 41,11% in media con le altre consultazioni a San Marino in base alla legge finora vigente le donne non potevano abortire nemmeno se in pericolo di vita e le interruzioni di gravidanza era per il codice penale Nazionale un reato punito con la reclusione da 36 anni ora con la ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.099 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - Agenzia_Ansa : Allunga la Spd sulla Cdu nelle ultime proiezioni sulle elezioni in Germania. Per i conservatori il peggior risultat… - Corriere : Nel corpo di Laura Ziliani sono state trovate tracce di bromazepam: «Composto idoneo a comprometterne la capacità d… - danyvilla1979 : RT @fanpage: L'annuncio del Ministro Sileri. - CorriereCitta : Violento incendio nella notte a Tivoli: fiamme nella tipografia Palombi -

La Spd ha vinto le elezioni 2021 in Germania. Conteggiati tutti i voti il ...In arrivo temporali e un calo delle temperature in questa ultima settimana di settembre. Nei prossimi giorni un campo di alta pressione in arrivo da Ovest favorirà l'ingresso di aria fresca che accomp ...TERAMO – Posizionati i dissuasori per mettere in sicurezza l'attraversamento pericoloso, all'incrocio tra via Tom Di Paolantonio e piazza Dante, sul quale aveva posto l'accento, nel corso dell'ultima ...