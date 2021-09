Trasporti | Zaccheo | Dopo la pandemia la mobilità collettiva non tornerà come prima

(Di lunedì 27 settembre 2021) La ripresa del trasporto pubblico locale sarà fortemente condizionata dalla riacquisizione, da parte dei cittadini, della fiducia verso il trasporto collettivo quale forma disicura, sia per gli spostamenti a livello locale, sia per quelli nelle distanze medio-lunghe'", ha sottolineato il presidente dell'Autorità di regolazione dei

Advertising

Radio1Rai : ??#Trasporti L’impatto della pandemia è stato devastante per una diffusa percezione del rischio contagio associato a… - ConsumForum : Relazione annuale del Presidente @ART_Trasporti Nicola Zaccheo al Parlamento - Montecitorio : Presentazione della Relazione annuale dell'@ART_Trasporti. Illustra il Presidente dell'Autorità, Nicola Zaccheo; pa… - ART_Trasporti : #Oggi segui la diretta della Relazione annuale al #Parlamento del Presidente dell'#AutoritàTrasporti #NicolaZaccheo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Zaccheo

Rai News

L"Autorità di regolazione deisi candida ad essere soggetto vigilante sull'impiego delle risorse sel Pnrr nei. Lo ha detto il presidente Nicolanella sua relazione annuale al Parlamento."Il Pnrr - ha detto- è uno strumento straordinario e in quest'ottica l'Art si candida a ruolo di ...... in occasione della presentazione del Rapporto annuale al Parlamento, una delegazione dell'Autorita' di regolazione dei, guidata dal presidente Nicola. com - nep 24 - 09 - 21 13:27:...La ripresa del trasporto pubblico locale sarà fortemente condizionata dalla riacquisizione, da parte dei cittadini, della fiducia verso il trasporto collettivo quale forma di mobilità sicura, sia per ...Roma, 24 set. Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in occasione della presentazione del Rapporto annuale al Parlamento, una delegazi ...