Spd primo, rebus coalizione: corsa a sedurre Verdi e Fdp Senza accordo tra i piccoli GroKo con Scholz cancelliere (Di lunedì 27 settembre 2021) Voto incertissimo. Spd davanti, Cdu poco dietro. Ora è sfida per convincere Verdi (pro Scholz) e Fdp (pro Laschet). Ma il governo sarà debole. A meno che non si rilanci la Grande coalizione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 settembre 2021) Voto incertissimo. Spd davanti, Cdu poco dietro. Ora è sfida per convincere(pro) e Fdp (pro Laschet). Ma il governo sarà debole. A meno che non si rilanci la GrandeSegui su affaritaliani.it

Advertising

gennaromigliore : Guardando i primi exit polls delle elezioni generali in #Germania presso l’Ambasciata Tedesca in Italia con la coll… - lorepregliasco : Per ora mi sembra che gli scenari più probabili siano coalizione semaforo (SPD-FDP-Verdi) o coalizione Giamaica (CD… - LaStampa : Scholz porta in testa la Spd, sfida nella notte con Laschet per la guida della Germania - sole24ore : ?? Il partito socialdemocratico Spd guidato dal vicecancelliere e ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha vinto (di… - guglielmoenrico : RT @RSInews: La SPD s'impone d'un soffio - In Germania i socialdemocratici di Olaf Scholz sono primo partito con il 25,7% dei suffragi. Peg… -