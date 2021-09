Serie A, Braida: “Osimhen e Vlahovic? In Italia nessuno come loro” (Di lunedì 27 settembre 2021) Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio. L’attuale direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan e Barcellona ha parlato dell’attuale momento del nostro campionato tessendo le lodi in particolare di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. I due attaccanti rispettivamente di Napoli e Fiorentina, infatti, si stanno mettendo particolarmente in luce in questo avvio di Serie A: “Il Napoli sta facendo cose importanti. Gli azzurri hanno Osimhen, tra i primi cinque attaccanti d’Europa. Quest’anno fa sempre gol e questo è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, all’Atalanta e alla Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Ariedoè intervenuto ai microfoni di ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio. L’attuale direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan e Barcellona ha parlato dell’attuale momento del nostro campionato tessendo le lodi in particolare di Victore Dusan. I due attaccanti rispettivamente di Napoli e Fiorentina, infatti, si stanno mettendo particolarmente in luce in questo avvio diA: “Il Napoli sta facendo cose importanti. Gli azzurri hanno, tra i primi cinque attaccanti d’Europa. Quest’anno fa sempre gol e questo è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, all’Atalanta e alla Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. ...

