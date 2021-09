Real Madrid | Kroos | «Pronto a tornare Ho passato un periodo difficile per l’infortunio»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tonitorna a parlare dei problemi fisici che l’hanno tenuto fuori nelle ultime settimane: le dichiarazioni del tedesco Intervistato da Goal, il centrocampista delToniha parlato delle sue condizioni fisiche attuali: CONDIZIONE – «Non gioco da tre mesi, l’ultima partita è stata il 29 giugno, a Euro 2020, quindi devo prendere un po’ di ritmo gara. Ma ribadisco, la cosa più importante è che non sento più molto fastidio. Ora possiamo parlare di partite e di rientro. Speravo di arrivare a questo punto».CHAMPIONS – «Mi sento preparato e penso di poter essere convocato. Parlerò con Ancelotti e, se lo ritiene rischioso e preferisce aspettare, lo ascolterò e analizzeremo il momento». IL DOLORE – «Sono già passate quasi otto settimane, negli ultimi cinque o sei mesi ho sempre saputo che sarei ...

