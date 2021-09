Ranking WTA (27 settembre 2021): Jasmine Paolini sale in classifica. In vetta resta Ashleigh Barty (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è conclusa una nuova e intensa settimana per il mondo del tennis femminile. In particolare le giocatrici sono state impegnate nel WTA di Ostrava con il trionfo finale della estone Kontaveit. Iga Swiatek sale dalla sesta alla quarta posizione. E’ questa la principale novità nella parte alta del Ranking WTA. Top 10 WTA (Ranking al 20.09.2021)1 Ashleigh Barty (Australia) 9726 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 7005 3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 52654 4 Iga Swiatek (Polonia) 4571 5 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4668 6 Elina Svitolina (Ucraina) 4491 7 Naomi Osaka (Giappone) 4326 8 Sofia Kenin (USA) 4309 9 Garbine Muguruza (Spagna) 4135 10 Maria Sakkari (Grecia) 3995 In casa Italia Jasmine Paolini ritocca ancora una volta il best ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è conclusa una nuova e intensa settimana per il mondo del tennis femminile. In particolare le giocatrici sono state impegnate nel WTA di Ostrava con il trionfo finale della estone Kontaveit. Iga Swiatekdalla sesta alla quarta posizione. E’ questa la principale novità nella parte alta delWTA. Top 10 WTA (al 20.09.)1(Australia) 9726 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 7005 3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 52654 4 Iga Swiatek (Polonia) 4571 5 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4668 6 Elina Svitolina (Ucraina) 4491 7 Naomi Osaka (Giappone) 4326 8 Sofia Kenin (USA) 4309 9 Garbine Muguruza (Spagna) 4135 10 Maria Sakkari (Grecia) 3995 In casa Italiaritocca ancora una volta il best ...

Advertising

livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Iga Swiatek al n.4 del mondo - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Ancora best ranking per Jasmine Paolini - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 28/09/2021 Piccola crescita per Fognini e Sonego, male Musetti - IlBlogdiAndy : #WTA Ranking doppio da Lunedì 1 @BKrejcikova 2 @K_Siniakova 3 @elise_mertens 4 #Hsieh 5 @KIkiMladenovic 6… - IlBlogdiAndy : #WTA Ranking da Lunedì 1 @ashbarty 2 @SabalenkaA 3 @KaPliskova 4 @iga_swiatek 5 @BKrejcikova 6 @ElinaSvitolina… -