Pecorelli, l'imprenditore scomparso e ritrovato dopo 9 mesi: "Fuga in Albania per debiti" (Di lunedì 27 settembre 2021) Stava scappando dai creditori, per questo si era dato alla macchia in Albania per cercare fortuna dopo il crac in Italia. Davide Pecorelli, imprenditore umbro ed ex arbitro ad Arezzo, ha raccontato così i mesi della sua scomparsa sulle pagine de La Nazione, spiegando che non avendo avuto successo in terra albanese, aveva deciso di inscenare il suo omicidio con l'aiuto di un prete. Sarebbe infine riapparso in Italia, dove è stato ritrovato a bordo di un gommone nelle acque dell'isola di Montecristo, luogo in cui si sarebbe recato per cercare il tesoro. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Stava scappando dai creditori, per questo si era dato alla macchia inper cercare fortunail crac in Italia. Davideumbro ed ex arbitro ad Arezzo, ha raccontato così idella sua scomparsa sulle pagine de La Nazione, spiegando che non avendo avuto successo in terra albanese, aveva deciso di inscenare il suo omicidio con l'aiuto di un prete. Sarebbe infine riapparso in Italia, dove è statoa bordo di un gommone nelle acque dell'isola di Montecristo, luogo in cui si sarebbe recato per cercare il tesoro.

