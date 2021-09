Marcel Jacobs e la proposta di nozze da favola per Nicole (Di lunedì 27 settembre 2021) Marcell Jacobs compie 27 anni e sopra la pista privata di Manerba del Garda, dove si allenò durante il lockdown, arriva la proposta di matrimonio, subito accettata 27 settembre 2021 Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021)compie 27 anni e sopra la pista privata di Manerba del Garda, dove si allenò durante il lockdown, arriva ladi matrimonio, subito accettata 27 settembre 2021

Advertising

IOdonna : La sua (futura) moglie l'ha battuto in velocità! - alesi_eleonora : RT @alecattelan: Con @serenarossi_com, @gianmarcotamber, Marcel Jacobs, @sangiovann1, Raoul Bova, @Elodiedipa, Lillo, @Benji_Mascolo e @bel… - lattuga99 : RT @paoloangeloRF: “Nei momenti difficili Sappiamo tirare fuori il meglio,Un’estate veramente magica,l’effetto a catena è stato fantastico,… - paoloangeloRF : “Nei momenti difficili Sappiamo tirare fuori il meglio,Un’estate veramente magica,l’effetto a catena è stato fantas… - luttisluttis : RT @jamvortix: La cosa brutta dei campioni come Marcel Jacobs è che al prossimo mondiale o tra 4 anni devono riconfermarsi altrimenti non s… -