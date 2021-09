Malore in casa, Irene muore a 20 anni. La scoperta commovente dei genitori dopo la morte (Di lunedì 27 settembre 2021) Una tragedia che fa male e un gesto di grande generosità e amore. È la storia di Irene Emili, la giovane di Pollenza, provincia di Macerata, venuta a mancare nella tarda mattinata di ieri domenica 26 settembre. La ventenne aveva avuto un Malore nella giornata di martedì 21. La giovane, che aveva compiuto gli anni appena un mese fa, aveva mal di testa e così aveva chiamato la mamma Annalisa. Quest’ultima si trovava al supermercato per fare spese, a soli 200 metri da casa. Irene sarebbe dovuta andare a lezione all’università, frequentava infatti il corso di Mediazione Linguistica a Macerata. Quando ha chiamato la mamma si trovava alla cassa del supermercato: “dopo la telefonata sono andata subito a casa – le parole della donna – e ho trovato mia figlia dolorante sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Una tragedia che fa male e un gesto di grande generosità e amore. È la storia diEmili, la giovane di Pollenza, provincia di Macerata, venuta a mancare nella tarda mattinata di ieri domenica 26 settembre. La ventenne aveva avuto unnella giornata di martedì 21. La giovane, che aveva compiuto gliappena un mese fa, aveva mal di testa e così aveva chiamato la mamma Annalisa. Quest’ultima si trovava al supermercato per fare spese, a soli 200 metri dasarebbe dovuta andare a lezione all’università, frequentava infatti il corso di Mediazione Linguistica a Macerata. Quando ha chiamato la mamma si trovava alla cassa del supermercato: “la telefonata sono andata subito a– le parole della donna – e ho trovato mia figlia dolorante sul ...

Advertising

Andrea07676623 : RT @mummy53690440: Trovato morto in casa in viale Libia a Roma: era deceduto da giorni. Non si esclude un malore - mummy53690440 : Trovato morto in casa in viale Libia a Roma: era deceduto da giorni. Non si esclude un malore - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #roma, uomo #morto trovato in casa: era deceduto da giorni. Non si esclude malore - Angela300564201 : - ilmessaggeroit : #roma, uomo #morto trovato in casa: era deceduto da giorni. Non si esclude malore -