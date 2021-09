Lisbona in mano alla destra, il Ps tiene nel resto del Paese (Di lunedì 27 settembre 2021) Si sono svolte domenica scorsa le elezioni amministrative portoghesi per il rinnovo di sindaci e consigli distrettuali. Un test importante per due motivi: intanto per capire la salute del governo socialista guidato da António Costa e poi per misurare concretamente la crescita del partito di destra populista Chega. A un primo sguardo i risultati non sono del tutto sfavorevoli al Partido Socialista (Ps) che, di gran lunga il primo partito a livello nazionale, perde rispetto al 2017 circa 200 mila … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 27 settembre 2021) Si sono svolte domenica scorsa le elezioni amministrative portoghesi per il rinnovo di sindaci e consigli distrettuali. Un test importante per due motivi: intanto per capire la salute del governo socialista guidato da António Costa e poi per misurare concretamente la crescita del partito dipopulista Chega. A un primo sguardo i risultati non sono del tutto sfavorevoli al Partido Socialista (Ps) che, di gran lunga il primo partito a livello nazionale, perde rispetto al 2017 circa 200 mila … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Lisbona mano Vaticano : Lunedì 27 settembre: la giornata del Papa ...16) Carissimi giovani! Vorrei ancora una volta prendervi per mano per proseguire insieme nel pellegrinaggio spirituale che ci conduce verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona nel 2023. (..

Il pragmatismo che serve alla Difesa europea. Scrive l'amb. Minuto Rizzo In parallelo, una politica di difesa comune sembrava già a portata di mano, un percorso ... Successivamente si arrivò al trattato di Lisbona del 2009, la creazione di un Servizio esterno europeo, l'...

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona: pronostico e possibili formazioni Periodico Daily - Notizie TENNIS: TORNEO LISBONA. ESORDIO POSITIVO PER PUGLIESE PELLEGRINO ROMA (ITALPRESS) - Esordio positivo per Andrea Pellegrino nel "Del Monte Lisboa Belem Open", torneo Challenger Atp con 44.820 euro di montepremi che si disputa sui campi in terra rossa di Lisbona, in ...

TENNIS: TORNEO LISBONA. ESORDIO POSITIVO PER PELLEGRINO ROMA (ITALPRESS) - Esordio positivo per Andrea Pellegrino nel "Del Monte Lisboa Belem Open", torneo Challenger Atp con 44.820 euro di montepremi che si disputa sui campi in terra rossa di Lisbona, in ...

