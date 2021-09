(Di lunedì 27 settembre 2021)per motivi disciplinari. È quanto accaduto all'exdei, leader dei Gilet arancioni. All'ufficiale, secondo quanto si apprende, ènotificato un provvedimento del ministero della Difesa di perdita del grado per rimozione.

fattoquotidiano : L’Arma dei Carabinieri toglie i gradi all’ex generale Pappalardo: condotte lesive del prestigio delle forze armate - davidallegranti : (AGI) - 27 set. - Il ministero della Difesa ha notificato al generale Antonio Pappalardo la perdita del grado per m… - SkyTG24 : L'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo è stato degradato - VercesiErnesto : RT @Antonio79B: 'Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un abile, paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla Mafia… - CiccioniSe : RT @ultimenotizie: #AntonioPappalardo, il leader dei Gilet Arancioni, non è più generale: l'Arma dei Carabinieri gli ha tolto i gradi. La d… -

