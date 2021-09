La Cia voleva rapire e assassinare Julian Assange

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) La Ciaed eventualmente. I piani furono discussi all’interno dell’amministrazione Trump, nel 2017, quando il fondatore di Wikileaks era rifugiato nella sede dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, ed emergono da nuove carte rivelate da Yahoo! News e rilanciate dai media internazionali. A volere una guerra controera soprattutto l’allora segretario di stato Mike Pompeo, ex capo di quella Cia che a causa di Wikileaks aveva sofferto la più grave perdita di dati della sua storia. Yahoo! ha citato conversazioni con oltre 30 ex funzionari dell’intelligence e un ex funzionario ha assicurato al sito che queste conversazioni stavano avendo luogo “ai massimi livelli” dell’organizzazione. Trump ha tuttavia negato di aver preso in considerazione ...