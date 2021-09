Juric perde un titolare per il derby della Mole! (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel posticipo della 6ª giornata di serie A, Ivan Juric perde un tassello importante del reparto difensivo in vista del derby della Mole. Nell’incontro che si sta disputando tra Venezia e Torino, i granata hanno concesso un calcio di rigore scaturito dall’intervento da ultimo uomo, sanzionato col rosso, di Djidji. Quest’ultimo non potrà scendere in campo nella stracittadina, in programma il 2 ottobre all’Olimpico Grande Torino. POTREBBE INTERESSARTI: “In Europa c’è una sola squadra imbattibile”: le parole di Pires L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel posticipo6ª giornata di serie A, Ivanun tassello importante del reparto difensivo in vista delMole. Nell’incontro che si sta disputando tra Venezia e Torino, i granata hanno concesso un calcio di rigore scaturito dall’intervento da ultimo uomo, sanzionato col rosso, di Djidji. Quest’ultimo non potrà scendere in campo nella stracittadina, in programma il 2 ottobre all’Olimpico Grande Torino. POTREBBE INTERESSARTI: “In Europa c’è una sola squadra imbattibile”: le parole di Pires L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

