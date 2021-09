Imprese | Pompea | ' The real comfort' per affrontare la vita di tutti i giorni senza costrizioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Mantova, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) -, società italiana fondata a Medole, in provincia di Mantova, lancia la nuova era delnel settore dell'intimo e della calzetteria con la campagna di rebranding 'The'. Il progetto, che include il lancio di una strategia marketing a 360°, ha come obiettivo il riposizionamento dicome brand leader delwear di tendenza, con prodotti di qualità a un prezzo accessibile, adatti ae nel rispetto dell'ambiente. Un brand famigliare e genuino, che rinnova il proprio look a partire dal nuovo logo: lo storico scudo, che rappresentava sicurezza e difesa, diventa un mezzo scudo che sovrasta le lettere “mp” del nomee che ricorda visivamente la casa, simbolo di sicurezza, ...