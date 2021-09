Il femminicidio è reato, non attrito di coppia (Di lunedì 27 settembre 2021) La cultura del possesso che conduce gli uomini a uccidere le donne va trattata come una criminalità. Forse disorganizzata ma sistemica Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) La cultura del possesso che conduce gli uomini a uccidere le donne va trattata come una criminalità. Forse disorganizzata ma sistemica

Ultime Notizie dalla rete : femminicidio reato Il femminicidio è reato, non attrito di coppia (di Michela Murgia) 'È chi minaccia, non chi viene minacciato, che deve vedere ridotta la sua libertà di movimento'. Quando da questa pagina qualche settimana fa avevo lanciato la provocazione di assegnare la scorta alle ...

Femminicidio Sabina Nessa, arrestato 38enne. Dopo Sarah Everard, è allarme sicurezza per le donne in Uk: un caso ogni tre giorni Questo nuovo femminicidio riaccende la preoccupazione e il dibattito sulla sicurezza delle donne ... 'Noi donne sappiamo benissimo che quando denunciamo un reato non siamo prese sul serio - scrive ...

È l’impegno preso al congresso nazionale della Federpol Detective contro il femminicidio Roma - Si è concluso con successo il 64esimo congresso nazionale della Federpol Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza che si è svolt ...

