GF Vip | Manuel rimprovera Lulù | «Direi basta adesso»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Risveglio amaro al GF Vip perBortuzzo e la neo fiamma. Il nuotatore hato la principessa e lei, strano ma vero, ha chinato il capo facendo cadere 'la corona'. Per quale motivo il ragazzo si è scagliato contro di lei? GF Vip:La prima coppia del GF Vip 6 è quella formata daBortuzzo eHailé Selassiè. I due si sono scambiati baci passionali e hanno anche condiviso lo stesso letto. Nelle ultime ore, però, hanno iniziato ad avere i primi screzi. La prima discussione è arrivata a causa della gelosia di lei. La principessa si è arrabbiata perchéha ammesso che quando Aldo Montano tornerà in casa, lui sfratteràdal suo letto. La seconda scenata è arrivata ...

L'intesa traBortuzzo e Lulù cresce tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello. Proprio la principessa ha raccontato ad Ainett Stephens di essere innamorata di lui ed è sicura che i sentimenti ...Anche nella casa del GFsi stanno accorgendo che Lulù è più presa di. Infatti oggi Ainett Stephens ha detto alla ragazza: " Tu sei proprio innamorata è? !" La Selassié però ha risposto in ...Manuel Bortuzzo ha spiegato che dopo essere rimasto gravemente ferito nel 2019, durante la sparatoria che lo ha costretto in sedia a rotelle, non può avere figli in maniera naturale. Ma ricorrendo all ...Nella Casa del GF Vip, sembra stia nascendo una storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù: «Lui è molto dolce e vero, si nota subito dai suoi sguardi e da quello che dice. Mi piace anche perché è semp ...