Francesco Totti compie 45 anni

(Di lunedì 27 settembre 2021) . Da sempre legato calcisticamente alla Roma, e' stato la sua bandiera fino al 2017. Nato nel quartiere di Porta Metronia, gli esordi del Pupone in giallorosso risalgono ...

compie 45 anni. Da sempre legato calcisticamente alla Roma, e' stato la sua bandiera fino al 2017. Nato nel quartiere di Porta Metronia, gli esordi del Pupone in giallorosso risalgono ...Buon compleanno a! Campione del Mondo nel 2006, oggi compie 45 anni lunedì 27 settembre 2021S i è tenuto dal 20 al 22 settembre, presso l’Aurial Pàdel Cornellà di Marta Marrero a Barcellona, la prma edizione del Legends Trophy di Padel. Tanti gli ex giocatori partiti dall’Italia per partecip ...ROMA TOTTI COMPLEANNO – Francesco Totti spegne oggi 45 candeline. Magari avrebbe voluto festeggiare con una vittoria della Roma nel derby, che si è giocato proprio ieri e che ha visto i giallorossi pe ...