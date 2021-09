Devastante incidente sulla statale, morti i colleghi Massimiliano e Antonio. I loro corpi incastrati tra le lamiere (Di lunedì 27 settembre 2021) Catanzaro, tragedia sulla strada. Uno scontro frontale e due vittime, questo il bilancio del tragico incidente avvenuto al 199esimo chilometro della strada statale 106, nel comune di Sellia Marina (Catanzaro). Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia Marina nulla da fare. Erano entrambi due dipendenti di una nota ditta di vigilanza privata calabrese. Le due vittime erano a bordo di una Fiat Panda quando è avvenuto lo scontro frontale con una Kia Rio. Tutto intorno a mezzanotte. Per Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia non è stato possibile fare altro che accertarne il decesso. Gravemente ferito invece il conducente della Kia Rio. Per quanto riguarda N. B. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Catanzaro, tragediastrada. Uno scontro frontale e due vittime, questo il bilancio del tragicoavvenuto al 199esimo chilometro della strada106, nel comune di Sellia Marina (Catanzaro). Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, perCeccarelli di Cropani eCostantino di Sellia Marina nulla da fare. Erano entrambi due dipendenti di una nota ditta di vigilanza privata calabrese. Le due vittime erano a bordo di una Fiat Panda quando è avvenuto lo scontro frontale con una Kia Rio. Tutto intorno a mezzanotte. PerCeccarelli di Cropani eCostantino di Sellia non è stato possibile fare altro che accertarne il decesso. Gravemente ferito invece il conducente della Kia Rio. Per quanto riguarda N. B. ...

