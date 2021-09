Derby di Roma | la Lazio prende di mira Zaniolo su Twitter | “Ritenta | sarai più fortunato” VIDEO

Advertising

OfficialASRoma : ?? Eccoci: questa è la formazione scelta da José Mourinho per il Derby ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #LazioRoma #ASRoma - virginiaraggi : Oggi il #Derby di Roma tra due grandi squadre e due grandi allenatori. Il grande calcio torna ad essere protagonista a Roma! - OfficialASRoma : ??? Quanta voglia di risentire l'urlo della Curva Sud al Derby! ???? ?? DAJE ROMA DAJE! ???? #ASRoma #LazioRoma - Nikopaoloni : Questo tweet certifica la vostra ossessione nella Roma, certifica il vostro essere deboli, non siete capaci nemmeno… - alex_asr : ZANIOLO ha Sbagliato..quel Gesto si fa con Due Mani..? Forza ROMA ???? #ASRoma #Roma #Zaniolo #ForzaRoma #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Roma

Sta facendo discutere il gesto di Niccolò Zaniolo alla fine delLazio -di ieri sera: l'attaccante giallorosso si è rivolto alla tribuna biancoceleste afferrandosi i genitali, un gestaccio che non è passato inosservato e che potrebbe costargli, se non ...Rimane in doppia cifra la, a 12,00 dopo il ko nel, mentre la Lazio è ancora lontana a 36,00.Il derby di Roma è della Lazio. La Capitale è ancora biancoceleste, è sempre biancoceleste. La Roma, con Mourinho in prima linea, ha cercato scusanti nell'arbitraggio, ma la realtà dei fatti è sotto ...Il derby di Roma va alla Lazio! Bene ancora Napoli e Milan. Inter bloccata, Juventus in ripresa Il Napoli continua a volare: con 6 vittorie su 6 fa sognare i propri tifosi che non parlano apertamente ...