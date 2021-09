Cannabis, referendum a rischio: "I Comuni non mandano i documenti" (Di lunedì 27 settembre 2021) Il referendum sulla legalizzazione della Cannabis rischia di essere mandato all’aria dalla lentezza della burocrazia. Sì, perché dopo che in poco più di una settimana sono state raccolte quasi 600mila firme, tutte online attraverso lo Spid, il rischio ora è che il comitato promotore non riesca a presentare alla corte di Cassazione tutti i documenti utili per proseguire il percorso che dovrebbe portare il quesito davanti agli elettori. Il tempo stringe: la consegna delle firme 500mila, necessarie perché la richiesta di referendum sia considerata valida, e dei relativi certificati elettorali va fatta entro il 30 settembre. Le firme sono già archiviate, non hanno bisogno di autenticazione, quindi non ci sono problemi. Il problema, però, lo stanno creando i Comuni o, almeno, alcuni di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilsulla legalizzazione dellarischia di essere mandato all’aria dalla lentezza della burocrazia. Sì, perché dopo che in poco più di una settimana sono state raccolte quasi 600mila firme, tutte online attraverso lo Spid, ilora è che il comitato promotore non riesca a presentare alla corte di Cassazione tutti iutili per proseguire il percorso che dovrebbe portare il quesito davanti agli elettori. Il tempo stringe: la consegna delle firme 500mila, necessarie perché la richiesta disia considerata valida, e dei relativi certificati elettorali va fatta entro il 30 settembre. Le firme sono già archiviate, non hanno bisogno di autenticazione, quindi non ci sono problemi. Il problema, però, lo stanno creando io, almeno, alcuni di ...

