Black Panther: romanzo spin-off in progetto (Di lunedì 27 settembre 2021) Oltre alla produzione del sequel di Black Panther, la Marvel ha in programma la realizzazione di un altro progetto a tema Wakanda, uno spin-off su una protagonista del primo film.Il sequel, Black Panther: Wakanda Forever, racconterà le vicende di Shuri, sorella del principe di Wakanda, e renderà omaggio al compianto Chadwick Boseman, attore protagonista della prima pellicola. Il nuovo progetto Marvel avrà invece come protagonista un altro volto conosciuto del franchise: Okoye. Okoye protagonista spin-off Il personaggio di Okoye, che per chi se lo fosse dimenticato è la leader delle Dora Milaje, ovvero le guardie del corpo del principe di Wakanda, aveva già avuto un ruolo fondamentale in Black Panther.

